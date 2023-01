Frau (54) und Hund ertranken bei Unfall in Bach

Der folgenschwere Unfall war in der Nacht zum Sonntag um 1.15 Uhr in der Rosengasse in Mattighofen passiert. Ein Ehepaar war dort mit seinem Porsche Cayenne unterwegs. Bei winterlichen Straßenverhältnissen – es gab Minusgrade, und es fiel Schnee. Bei der Fahrt über eine Brücke geriet der SUV plötzlich ins Schleudern. Der Wagen rutschte in einer Rechtskurve von der Fahrbahn, stürzte über eine Böschung und landete kopfüber mit den Reifen nach oben im Kühbach.