Luxusauto war offen: Junges Duo baute Totalschaden

„Ist das Ihr Wagen?“, fragt die Richterin. „Gewesen!“, antwortet der Zeuge betrübt. Am 22. März musste er sich von seinem 100.000-Euro-Auto verabschieden. An jenem Tag schlenderten die beiden Angeklagten in Wien unter Drogeneinfluss an dem SUV vorbei: „Wir haben das Auto offen gefunden und gesehen, dass der Schlüssel in der Mittelkonsole liegt“, erzählt der 17-jährige Österreicher im Prozess im Wiener Landesgericht. „Nach einer kleinen Fahrt wollten wir es zurückbringen.“