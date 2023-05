Glasners Trennung kann Domino-Effekt auslösen

Fokus auf Titelkampf

Jaissle berief sich immer darauf, dass er sich voll und ganz auf den Titelkampf in der Bundesliga konzentriert, wo am Sonntag das schwierige Auswärtsspiel beim LASK wartet. Ein Treuebekenntnis zu Salzburg vermied er. Was darauf hindeuten könnte, dass er bei einem passenden Angebot wie viele seiner Vorgänger (Adi Hütter, Marco Rose, Jesse Marsch) der heimischen Bundesliga den Rücken kehrt.