Abwehrhüne und Fanliebling: „Bleibe in Salzburg“

Vergangenen Sommer wechselte Strahinja Pavlovic von Monaco nach Salzburg. Und der Serbe entwickelte sich bei den Bullen auf Anhieb zum Leistungsträger, ist in der Innenverteidigung bei Trainer Matthias Jaissle gesetzt. Mit seiner aggressiven und unerschrockenen Art eroberte der 21-jährige Hüne schnell die Herzen der Fans, auf dem Platz kämpft „Pavlo“ immer wie ein Löwe. Seine konstant guten Auftritte blieben international nicht unentdeckt, schon des Öfteren wurde Pavlovic, der auch bei der Weltmeisterschaft in Katar aufgezeigt hat, mit großen Klubs in Verbindung gebracht. Unter anderem soll Italiens Topverein Juventus Turin starkes Interesse an ihm haben.