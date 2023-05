Der große Durchbruch ist nur eine Frage der Zeit

Nur Nicolas Seiwald und Andreas Ulmer sind aus dem aktuellen Kader der Salzburger schon länger beim Verein als Dijon Kameri. Der Ur-Bulle kam mit acht Jahren zum Klub und durchlief die komplette Jugendabteilung. Über Liefering erkämpfte sich der 19-Jährige einen Platz bei den „Großen“ und stand unter anderem im Herbst in der Champions League gegen Milan in der Startelf. Aufgrund von Verletzungen geriet sein steiler Aufstieg zuletzt etwas ins Stocken, musste er zwischendurch auch wieder bei den Jungbullen in der 2. Liga Spielpraxis sammeln.