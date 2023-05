Salzburger (20) nach Verfolgungsjagd angeklagt

Fahrt endete erst an dritter Straßensperre

Die riskante Fahrt endete erst, als das Fluchtfahrzeug in St.Koloman an einer Straßensperre in einen Streifenwagen krachte. Der junge Mann wollte zwar wieder wenden, doch die Polizisten konnten den Weg schnell genug erneut mit einem Streifenwagen versperren und den Lenker aus dem Auto zerren. Durch den Crash wurden zwei Polizisten verletzt. In einem ersten Bericht vermeldete die Polizei einen positiven Drogenschnelltest. Später wurde dies berichtigt. Nach zwei Wochen in U-Haft kam der junge Mann wieder frei. Verhandelt wird am 20. Juni im Landesgericht.