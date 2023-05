Energiespeicherung als heißes Eisen

Aber das Energiecamp ist weit mehr als eine reine Fachveranstaltung, sondern bietet einen Mix aus Information, Diskussion und Entertainment. So präsentiert am Donnerstag Clemens Maria Schreiner eine Spezialausgabe von „Fakt oder Fake“. Ein prominent besetztes Rateteam (unter anderem mit Ski-Star Nici Schmidhofer) wird mit Behauptungen konfrontiert und soll herausfinden, was stimmt und was nicht.