Scheiflinger Trinkwasser: „Es schaut ganz gut aus“

Probleme nur noch an zwei Stellen

Eine Woche später hat sich die Situation zwar noch nicht gänzlich entschärft, Bürgermeister Gottfried Reif ist mit der Entwicklung aber zufrieden: „Sämtliche Quellsammelschächte und Hochbehälter sind mittlerweile in Ordnung, es gibt nur noch zwei kleine Stellen, an denen die Proben weiterhin auffällig waren.“ Vorerst bleiben die Sicherheitsvorkehrungen daher aufrecht.