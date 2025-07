Genialer Tunnelblick und Aufwärmen mit Philipp

Einmal im Jahr öffnet der Erzberg seine Pforten für Läufer und mutiert zur gigantischen Sportarena! An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im Juli kommen Tausende Abenteurer mit unterschiedlichsten sportlichen Vorlieben zusammen, um in dieser einzigartigen Freiluftsport-Arena inmitten eines aktiven Bergbaus ihren Körper und Geist auf eine besondere Probe zu stellen. Melden auch Sie sich an!