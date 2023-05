Entlastung? Das kann’s ja wohl nicht gewesen sein!

Am Montag der Mega-Flop mit dem sogenannten Lebensmittelpreis-Gipfel. Die heftige Kritik von allen Seiten am Nicht-Ergebnis hat die lahme Regierung dann doch aufgeweckt und so hat sie am Dienstagabend sickern lassen, man werde am Mittwoch beim Ministerrat ein großes Entlastungspaket präsentieren.