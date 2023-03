Riesige Solar-Anlagen lassen die Wogen hochgehen

Ist es ein notwendiger Weg in eine grüne Energiezukunft - oder eine Sackgasse in Sachen Lebensmittelversorgung? Die Steiermark will in 34 Gemeinden insgesamt 824 Hektar Freiflächen für riesige Fotovoltaik-Anlagen (Mindestgröße: 10 Hektar) freigeben. Im Jänner wurden die Pläne präsentiert, bis Freitag können Stellungnahmen zur Verordnung abgegeben werden.