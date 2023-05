Geldbuße für unbescholtenen Skiführer

Angeklagter räumt Schuld ein

Fakt ist, dass einer seiner Skigäste, ein 34-jähriger Unternehmer, von einer Lawine mitgerissen und dabei schwer an der Schulter verletzt worden war. Sein 67-jähriger Onkel konnte sich damals noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. „Hinter mir schrie jemand, Lawine! Da fuhr ich gleich ab und brachte mich hinter Steinen in Sicherheit“, schildert der Mann die Ereignisse.