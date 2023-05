Steirerin lebt nach Krankheit in Armut

Am Spielplatz sitzt sie weit entfernt von allen anderen Müttern. Nicht weil sie besonders ängstlich ist, sondern damit sie kein Gespräch anfangen muss, in dem das Thema womöglich auf die Arbeit kommen könnte. Vor der Frage, was denn ihr Beruf sei, fürchte sie sich so sehr, dass sie sich freiwillig absondert. Nur, um dieser einen Antwort auszuweichen: „Ich habe keinen Job.“ Was der Satz bei den berufstätigen Müttern am Spielplatz auslösen könnte, während sie stolz von ihren Jobs erzählen, versetzt Bianca in eine schwierige Lage. "Ich schäme mich so sehr.