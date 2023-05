Minister: „Das geht sich für viele nicht mehr aus“

Gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler werde er deswegen den Lebensmittelhandel am Montag an einen Tisch bitten, kündigte Rauch an. Er will eine Begründung dafür, dass in Österreich die Lebensmittel um zehn bis 20 Prozent teurer als bei unseren nördlichen Nachbarn sind. „Einkaufen darf nicht zum Luxus werden“, so Rauch am Ende des Clips.