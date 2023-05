Faustschläge ins Gesicht: Steirer schwer verletzt

Gegen 3 Uhr dürften die beiden Kontrahenten im Bereich eines Lokales in der Elisabethstraße in Streit geraten sein. Im Verlauf der Rangelei schlug der 26-jährige in Graz wohnhafte Bosnier dem 24-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit der Faust derart heftig ins Gesicht, so dass das Opfer das Bewusstsein verlor. Der 24-Jährige wurde mit schweren Schädelverletzungen in das LKH Graz eingeliefert.