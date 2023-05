Großer Auftritt für Ellenait bei der Starnacht

Tony Christie, Chris Steger, Johnny Logan, Wolkenfrei, Marquess, Ramon Roselly und Nik P. - mit einem Großaufgebot an hochkarätigen Interpreten wird sich die Seebühne in Mörbisch am 2. und 3. Juni in eine regelrechte Star-Arena verwandeln. Und sie wird ganz vorne mit dabei sein: Elisabeth Szucsich. Die Burgenländerin war einer der Bewerber um den Auftritt beim Warm-up für die „Starnacht“. Gesucht worden war ein burgenländisches Gesangstalent, am Ende konnte sie sich durchsetzen.