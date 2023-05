Beruf und Kind lässt sich oft nicht vereinbaren

Damit sie einen anderen Posten erhält, hat die 32-jährige Sabine (Name von der Redaktion geändert) extra ein Studium begonnen, vor einem Monat wurde sie auch damit fertig. Zudem wurde die zielstrebige Grazerin vor 14 Monaten erstmals Mutter und fühlt sich jetzt wieder bereit, in den Job einzusteigen. Bewerbungen sind schon draußen, von mehreren Autoherstellern liegen auch konkrete Angebote vor. Für die junge Familie klingt alles perfekt - zusagen kann Sabine dennoch nicht: „Wir haben das Pech und sind eine der 600 Familien, die keinen Platz in einer Kinderkrippe bekommen hat“, erzählt ihr Lebensgefährte.