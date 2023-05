Bregenz brennt auf ersten Sieg seit acht Jahren

Langes Warten

Ein kleiner Weckruf also zur richtigen Zeit, für beide Vorarlberger Teams. Denn heute (16) treffen sie erstmals im Playoff im direkten Duell aufeinander, Bregenz empfängt Hohenems. Die ersten beiden Saisonduelle in der Eliteliga gewannen die Emser. „Das 1:5 hat weh getan, klar ist das ein wenig im Hinterkopf“, sagt Zivanovic. Der letzte Sieg gegen die Grafenstädter in einer Liga datiert gar knappe acht Jahre zurück - am 9. Mai 2015 siegte Bregenz mit 2:1. Dennoch solle der Wunsch nach Revanche nicht der wichtigste Motivator fürs heutige Spiel sein, unterstreicht Zivanovic.