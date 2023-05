Wanderer-Paar in Kleinarl mit Heli geborgen

Der 29-jährige Mann und seine 23-jährige Freundin waren am Freitag auf dem Weg zum im Sommer beliebten Tappenkarsee. Das Pärchen war vom Parkplatz Jägersee auf dem markierten Steig in Richtung See unterwegs. Aufgrund der noch winterlichen Bedingungen kamen sie vom markierten Weg ab und verstiegen sich in etwa 1800 Meter Seehöhe. Letztendlich blieben sie in hüfthohem Schnee stecken.