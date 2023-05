Halsstich bei Fisch-Essen: „Er wollte uns töten“

Es hätte ein gemütlicher Abend bei gebratenem Wels werden sollen und endete in einem Blutbad. Ein Angler stach in seiner Wohnung in der Wiener Leopoldstadt auf seinen „einzigen Freund“ ein. Diese Woche wurde er im „Landl“ vom Mordversuch freigesprochen. Völlig zum Unverständnis der Frau des Opfers, die sich verzweifelt an die „Krone“ wandte.