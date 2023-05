Gekränkter Angler (70) stach Freund fast tot

Weil der junge Papa das gemeinsame Fisch-Essen in einer Wohnung in der Leopoldstadt vorzeitig verlassen wollte, griff der Gastgeber zum Küchenmesser und rammte es seinem „einzigen Freund“ in den Hals. Ein Urteil wurde vom Geschworenengericht in Wien rasch gefällt: Freispruch vom Mordversuch, vier Jahre Haft wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung.