Nach 6 Jahren: Familienvater traf Lebensretterin

Sechs Jahre hatte er an sie gedacht, geduldig darauf gewartet, sie endlich kennenlernen zu dürfen. Im April war es so weit. Inan traf im bayerischen Memmingen Heike. Die in Oberbayern lebende Frau hatte sich 2017 typisieren lassen, wie man Analyse von Blutprobe bzw. Wangenabstrich und anschließende Registrierung nennt.