Thomas Stipsits sucht Burgenländer für Filmdreh

„Wer also immer schon in einem Film mitspielen wollte, hat jetzt Gelegenheit dazu! Beste Chancen, genommen zu werden, haben all jene, die den deutsch-kroatischen Stinatzer Dialekt beherrschen und die Mentalität sozusagen im Blut haben“, sagt Stipsits. Das Casting findet am 15. Mai von 10 bis 14 Uhr im Gasthof Stinatzerhof in Stinatz statt. Eine Anmeldung oder Vorbereitung ist nicht notwendig.