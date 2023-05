Wissen über alte Autos sammeln und anbieten

Gebrauchtwagen oder Oldie selbst wieder fit machen

Punz möchte ihre Stories im Abosystem zum Kauf anbieten. Wie genau, daran tüftelt sie gerade. „Klar ist, dass wahnsinnig viel Wissen von den Alten verloren geht“, erklärt die Güssingerin. Das will sie mit ihrer Seite verhindern. Und – sie möchte vor allem junge Leute zum Schrauben und „Zangln“ animieren. Denn so kann ein Gebrauchter oder gar ein Oldie selbst wieder fit gemacht werden. „Und zwar ohne jede Kleinigkeit in einer Werkstatt machen zu lassen, was einfach ins Geld geht“, so Punz. Interessiert? Dann auf der Homepage registrieren und abwarten, was für Wissen zusammengetragen wird! Oder via Homepage mit Petra Punz Kontakt aufnehmen, wenn man selbst sein Wissen „loswerden“ möchte!