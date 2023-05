Quereinsteiger wagen Schritt in die Gastrobranche

„Im Mölltal gibt’s kaum Gastroangebote, vor allem Lokale, in denen sich wirklich alle Altersgruppen wohlfühlen können“, erklärt Schilcher und will in seiner Einkehr jedem etwas bieten können. Sein Angebot ist vielseitig. „Es gibt nicht nur Kuchen und Kaffee, auch Frühstück, Snacks, warme Gerichte sowie hochwertige Getränke wie Cocktails oder Whiskey.“ Damit der Quereinsteiger, der zuerst im Tunnelbau tätig war, all das anbieten kann, hat sich Lukas zum Diplombarkeeper sowie Barista ausbilden lassen. „Das ist enorm wichtig, ich muss ja auch wissen, was ich da tue.“