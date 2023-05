Neue Streaming-App soll Netflix Konkurrenz machen

Lokale Inhalte gegen Netflix & Co.

Gegen Netflix und Co. will die Puls4-Gruppe speziell mit lokalen Inhalten punkten. Das Motto lautet: „Wir bringen‘s zam“. Aber auch Nachrichten sollen eine wichtige Rolle einnehmen. Für sie ist eine eigene „Newslane“ reserviert, die stets die aktuellsten Nachrichtensendungen aufweist, egal ob diese von Puls 24, ServusTV oder ORF 2 stammen. Auch mit eigenen „Originals“ - also eigens für die Plattform Joyn produzierte Sendungen, die nur dort zu sehen sind - will man aufzeigen. „Das gehört zu einem guten Streamer dazu“, so Breitenecker. So starten etwa zwei Formate namens „Loos Angeles“ und „US Aida“ der Kabarettistin Aida Loos in nächster Zeit. Auch der Food-Influencer Lukas Galgenmüller ist mit „Food Fellas“ am Start. Vom deutschen Joyn kann man etwa „Jerks“ oder auch „Blackout“ sehen.