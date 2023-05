Serbien: Todesschütze (21) bei Onkel festgenommen

Belgrader Medien veröffentlichten am Freitag ein Bild des Verdächtigen. Der junge Mann wurde offensichtlich gleich nach der Festnahme in Grosnica im Polizeiwagen abgelichtet. Zu sehen ist sein Gesicht, mit dem Blick nach unten gerichtet, seine Hände sind am Rücken gefesselt. Der 21-Jährige trug ein T-Shirt mit Symbolen der einstigen burmesischen Studentenbewegung. „Generation 88 on tour“ stand auf dem hellblauen Shirt.