Schul-Massaker: 9 Tote, Tatwaffe gehört Vater

Ein 14-jähriger Bursche hat am Mittwochmorgen ein Blutbad in seiner Volksschule in Belgrad angerichtet. Er stürmte mit einer Pistole in die Schule. Acht Schüler und ein Wachmann sind tot. Ein Lehrer und sechs weitere Schüler wurden verletzt, teilte das serbische Innenministerium mit. Der bewaffnete Teenager wurde am Schulhof festgenommen.