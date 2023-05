Österreich gelingt 6:3-Sensation gegen Slowakei!

„Speziell in der Offensive zeigen wir unsere Klasse“

„Es ist natürlich schön, dass wir vorne was reinhauen, speziell im Powerplay. Es gehören immer zwei dazu, aber ich würde unsere Leistung nicht schmälern. Speziell in der Offensive zeigen wir unsere Klasse“, freute sich Doppel-Torschütze Haudum im ORF-Interview. Die Slowakei hat am Samstag (16 Uhr/live ORF Sport +) in Trencin bei der WM-Generalprobe die Chance zur Revanche.