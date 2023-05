Karner traf polnischen Holocaust-Überlebenden (97)

Am Donnerstag ist der 78. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Mauthausen und Gusen in Oberösterreich gedacht worden. Aus diesem Anlass besuchten Politiker wie Innenminister Gerhard Karner, Kanzler Karl Nehammer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (alle ÖVP) die Gedenkstätten. Karner traf in Gusen auch den polnischen Holocaust-Überlebenden Stanislaw Zalewski.