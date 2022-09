„Wir erleben eine Holocaust-Verzerrung“

Die Anti-Corona-Demonstrationen wurden von Rechtsextremisten als Plattform genutzt. Manche haben sich in Anlehnung an die Judensterne einen Davidstern mit der Aufschrift „Ungeimpft“ angesteckt. Was bedeutet das für Sie, wenn Sie so etwas in Österreich sehen?

Natürlich schockiert uns das, wenn es in Deutschland und Österreich passiert. Das war aber leider ein weltweites Phänomen während Covid. Manchmal war es offenkundiger Antisemitismus. So wie früher die Juden am Kommunismus und am Kapitalismus schuld waren, so waren sie jetzt schuld an Corona und am Corona-Impfstoff. Manchmal war es kein Antisemitismus, sondern Verharmlosung des Holocaust.