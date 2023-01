Politiker erinnerten an Opfer des NS-Regimes

Das Innenministerium schließt sich der Initiative des World Jewish Congress an und wird zum Gedenken an die Opfer der Shoah Kerzen in die Fenster des Gebäudes in der Herrengasse stellen, hieß es in einer Pressemitteilung. Am Nachmittag gedenken Ministeriums-Angehörige in einer Zeremonie am ehemaligen Aspangbahnhof der Wiener Jüdinnen und Juden, die von dort nach Auschwitz deportiert wurden. Der Internationale Holocaust-Gedenktag erinnert an die Befreiung der Überlebenden im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz am 27. Jänner 1945.