Nachbar verging sich jahrelang unbemerkt an Kind

Der Missbrauch des Autoritätsverhältnisses nahm im Jahr 2000 seinen Lauf. Damals war Anna (Name geändert) zwölf Jahre jung. Der zu diesem Zeitpunkt 38-Jährige baute eine immer intimer werdende Beziehung zur Nachbarstochter auf – er streichelte beim Mittagessen von den anderen unbemerkt über ihre Schenkel, man tauschte Zungenküsse aus, über Petting ging es bis hin zum Geschlechtsverkehr: Im Kinderzimmer, an seinem Arbeitsplatz im Landesgericht Wien, im Auto, in einer Hütte, im Neusiedler See.