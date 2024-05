Nur Milliarden-Liga „schlägt“ Österreich

Der in England bleibt. Wo im Gegensatz zu Europas vier anderen Topligen die Titelentscheidung eben noch nicht gefallen ist: In Italien ist Inter Mailand durch, in Spanien Real, in Deutschland Leverkusen überlegen, verlor keines von 50 (!) Pflichtspielen. Und in Frankreich verlässt Kylian Mbappé Paris SG als Meister vermutlich in Richtung Real.