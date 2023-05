Versteigerung der Horten-Juwelen hat begonnen

Die Juwelen der österreichischen Milliardenerbin Heidi Horten (1941-2022) stehen zum Verkauf. Am Mittwoch begann eine erste Online-Auktion. Die spektakulärsten der rund 400 Schmuckstücke werden am 10. Mai und 12. Mai in Genf angeboten, wie eine Sprecherin des Auktionshauses Christie‘s sagte. Weitere 300 Stücke sollen im Herbst versteigert werden.