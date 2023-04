135 Mio Euro wert: Horten-Juwelen sind zu haben

Kommenden Mai und November können ganz besondere Schmuckstücke ergattert werden - nämlich geht da die Auktion der Juwelensammlung der verstorbenen Milliardenerbin Heidi Hortens in Genf beim Auktionshaus Christie‘s über die Bühne. Ab Samstag können 40 Stück davon in der Horten-Collection in Wien bewundert werden.