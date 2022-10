„Heidi Horten hatte sinnlichen Zugang zu Kunst“

„LOOK“ - so heißt die erste Themenausstellung der Heidi Horten Collection und ist sozusagen eine Hommage an die Museumsgründerin. Zwei Aspekte stehen dabei im Mittelpunkt, nämlich Kunst und Mode, sowie das Bild der Frau, aber auch der Blick auf die Frau. Gekonnt in Szene gesetzt werden dabei maßgeschneiderte Haut Couture Kleider und Frauenbildnisse aus Heidi Hortens Sammlung.