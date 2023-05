Nehammers Asyl-Parship - so geht es nicht weiter

Immer mehr Österreicher können sich das Leben nicht mehr leisten, und unsere Politiker sind da kaum eine Hilfe. Der Bundeskanzler trifft seine Seelenverwandte in Flüchtlingsfragen, der Vizekanzler klebt sich an sich selbst fest, und der Gesundheitsminister lockt Mauersegler an. Eine Bestandsaufnahme von „Krone“-Wien-Chef Michael Pommer.