Vogelnester statt Krisenplan für die Spitäler

Doch der Grüne aus Vorarlberg kümmert sich um Vogelnester. Das ist kein Scherz. Rauch nimmt am Donnerstag in der Wiener Burggasse gemeinsam mit der Schauspielerin Lilian Klebow ein Gerät in Betrieb (eine sog. Rufattrappe), das Mauersegler anlockt. Der kleine Vogel soll durch spezielle Laute zum Wohnhaus gelotst werden, wo Nistplätze für ihn vorbereitet sind. Ein Artenschutzprojekt.