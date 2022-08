Zustände in Klinik Favoriten: Opposition wettert!

„Entsprechende Maßnahmen wurden gesetzt"

„Es gab im Juli 2022 eine Gefährdungsanzeige, ausgehend vom Abteilungsleiter der Urologie der Klinik Favoriten“, erklärte der Wiener Gesundheitsverbund dann am Samstagnachmittag gegenüber der APA. Die Gefährdungsanzeige habe sich auf die OP-Kapazitäten der Abteilung bezogen. Auf Gefährdungsanzeigen werde „selbstverständlich und regelhaft reagiert und es werden entsprechende Maßnahmen gesetzt“, versicherte der Gesundheitsverbund in der schriftlichen Stellungnahme. Es handle sich in aller Regel „um temporäre und nicht um dauerhafte Situationen“.