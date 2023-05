Zwei Verletzte bei Unfall mit einem Geisterfahrer

Der 83-jährige Deutsche war kurz vor 22 Uhr auf der Westautobahn (A1) bei St. Florian mit seinem Pkw auf der falschen Fahrspur in Richtung Salzburg unterwegs. Kurz vor 22 Uhr kam ihm dort ein Linzer Autolenker (32), der korrekt unterwegs war, entgegen. Dieser konnte nicht mehr ausweichen. Die Fahrzeuge kollidierten, der Geisterfahrer prallte seitlich gegen den PKW des Linzers. Beide Fahrzeuge kamen am dritten Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. An beiden entstand Totalschaden.