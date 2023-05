Rossi: „Gedanke an WM löst große Vorfreude aus!“

„Krone“: Marco, am vergangenen Freitag hast Du in den USA noch auf Spiel 7 von Minnesota in der ersten Playoff-Runde der NHL gehofft, nun bist Du bereits beim Team-Camp in Kapfenberg. Wie stressig waren die letzten Tage?

Marco Rossi: Ich fühle mich relativ gut. Der Jetlag ist da, aber ich versuche durchzuschlafen und schnell in den Rhythmus zu kommen. Den Jetlag merkt man am Anfang, aber ich versuche es bestmöglich auszublenden und auf meinen Körper zu achten. Als ich noch bei Minnesota war, waren meine Gedanken dort. Ich denke nicht zu weit voraus, sondern fokussiere mich immer auf das, wo ich gerade bin. Jetzt bin ich beim Nationalteam und freue mich auf die Zeit.