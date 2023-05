„5020“ gekürzt, 40.000 Euro für Kaiviertel-Fest

Mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ wurde am Montag wohl das Fest in der Kaigasse in der Stadt Salzburg gerettet, das schon abgesagt war. Aber zu einem hohen Preis: 40.000 Euro wurden vom „5020“-Festival abgezogen. SPÖ und Bürgerliste stimmten im Stadtsenat gegen diese Umwidmung. Lediglich die Zweitstimme („Dirimierung“) von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) gab schließlich den Ausschlag.