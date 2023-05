Ukrainischer Armeechef sprach mit NATO-General

Explosionen in drei Regionen

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst worden, wie Rettungsdienste berichteten. 15 von 18 russischen Raketen, die von Flugzeugen aus starteten, seien abgeschossen worden. „Drohender Raketenangriff! Bleiben Sie in den Schutzräumen“, hatte die Kiewer Regionalverwaltung zuvor auf dem Nachrichtendienst Telegram geschrieben. Die Luftabwehrsysteme seien im Einsatz.