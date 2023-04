Angriff auf Krim soll Weg für Gegenoffensive ebnen

„Jeden Tag tausend Leichen“: Wagner-Chef rudert zurück

Allerdings musste der wortgewaltige Söldner-Chef nun zurückrudern: „Jeden Tag haben wir stapelweise tausend Leichen, die wir in den Sarg packen und nach Hause schicken“, hatte er am noch Samstag geklagt. Die Verluste seien wegen der fehlenden Artilleriemunition fünfmal so hoch wie nötig. Mittlerweile hat er seine Angaben in einer Audiobotschaft relativiert: Wagner sei im Verlauf des Samstags „weitere 100 bis 150 Meter“ in Bachmut vorgerückt. Die Tagesverluste beliefen sich auf „lediglich“ knapp 100 Mann.