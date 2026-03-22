22. März: 3 x 1 Traumreise von Lidl Reisen

Sonne, Strand und Meer warten auf Sie! Sichern Sie sich Ihre Chance auf eine von drei Traumreisen im Wert von je bis zu € 2.500, zur Verfügung gestellt von Lidl Reisen. Einfach mitmachen und mit etwas Glück können Sie die Seele schon bald an Ihrem Traumurlaubsort baumeln lassen. Jetzt HIER mitmachen!
Der Tagespreis: 3 x 1 Traumreise im Wert bis zu € 2.500
Mit Lidl Reisen entdecken Sie unbeschwert die Vielfalt der Welt. Ob lang ersehnte Pauschalreise, abwechslungsreiche Rundreise, Städtetrip, erholsamer Familienurlaub oder Last-Minute-Abenteuer – Ihren Urlaubsplänen sind keine Grenzen gesetzt.
Unbeschwerte Reiselust
Damit Sie sich im Urlaub entspannen können, kümmert Lidl Reisen sich um die wesentlichen Punkte der Urlaubsplanung. Durch eine enge Zusammenarbeit mit anerkannten Reiseveranstaltern bietet Lidl Reisen nicht nur ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis sondern garantiert auch eine unkomplizierte Buchung, ausführliche Reise- und Sicherheitsinformationen sowie hervorragenden Kundenservice.
Lidl Reisen ohne Grenzen
Entdecken Sie noch heute Ihr Urlaubs-Schnäppchen auf lidl-reisen.at und wählen Sie aus über 10.000 Angeboten das richtige für Ihre Auszeit an den schönsten Orten der Welt!
Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost undin unserer Gewinnerliste veröffentlicht.
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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.
Die Buchung der Reisen muss bis zum 31. Dezember 2026 erfolgen. Der Antritt der Reise muss bis zum 28. Februar 2027 erfolgen, da sonst der Anspruch verfällt. Die Buchung der Reise ist mit Lidl Reisen abzustimmen. Es muss ein zusammenhängender Termin angegeben und angetreten werden. Die Gewinnhöhe kann nicht auf mehrere Reisen aufgeteilt werden (nur ein An- und Abreisetermin pro Gewinn und Gewinnerfamilie). Der Gewinner ist Reiseanmelder und muss die Reise u.a. selbst antreten, es kann maximal ein Zimmer für 2 Erwachsene und max. 3 Kinder gebucht werden (immer vorbehaltlich Verfügbarkeit). Bei Buchung einer Reise, deren Gesamtwert die Höhe von EUR 2.500 unterschreitet, wird der jeweilige Differenzbetrag nicht erstattet. Bei Buchung einer Reise, deren Gesamtwert die Höhe des Gewinnes überschreitet, wird der gewonne Betrag in Höhe von EUR 2.500 abgezogen und der Restbetrag in Rechnung gestellt. Der Gewinn kann nicht für Zusatzangebote von Kooperationspartnern von Lidl Reisen oder Angebote von Lidl Experiences genutzt werden und ist nicht mit anderen Aktionen oder Gutscheinen kumulierbar. Bei Stornierung der Reise verfällt der Gewinn ersatzlos.