Toronto erstmals seit 2004 weiter

In ein Entscheidungsspiel geht das Lokalduell zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils. Den Rangers gelang mit einem 5:2-Heimsieg in der Serie der 3:3-Ausgleich. Chris Kreider schrieb ein Tor und zwei Assists an. Spiel sieben steigt am Montag (2.00 Uhr MESZ in der Nacht auf Dienstag MESZ) in Newark auf der anderen Seite des Hudson River.