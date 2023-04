Angelobung vor rund 1000 Besuchern in Schandorf

161 Rekruten - 160 Soldaten und eine Soldatin - gelobten im Ortszentrum von Schandorf das Bekenntnis zur Republik Österreich, zur Österreichischen Landesverteidigung. Von den 161 Angelobten (Soldaten aus dem Burgenland, Wien, Niederösterreich und der Steiermark) werden 141 Männer und eine Frau ihren Dienst in der Montecuccoli-Kaserne in Güssing versehen. Der Rest leistet den Dienst unter anderem in Eisenstadt bei der Stabskompanie des Militärkommandos Burgenland, beim Jägerbataillons 1, beim Militärkommando Wien ab.