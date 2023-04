Mehr als 500 Menschen bei Kämpfen im Sudan getötet

Kaum Lebensmittel, Wasser und Strom

In Khartum waren am Samstag Luftangriffe, Flugabwehrwaffen und Artillerie zu hören. Über Teilen der Hauptstadt stieg dunkler Rauch auf. Die Lage für die Bevölkerung in dem Gebiet spitzt sich zu. Viele Menschen haben kaum Lebensmittel, Treibstoff, Wasser und Strom. Nach UNO-Angaben wurden allein in der ersten Woche der Kämpfe mehr als 75.000 Menschen aus ihren Heimatorten vertrieben. Sie fürchten, dass der Darfur-Konflikt wieder ausbrechen könne.