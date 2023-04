Haslauer-Coup: Schwarz mit Blau und Rot

Präsidium muss über weitere Schritte beraten

Jetzt wäre ein Machtwort von Arbeiterkammer-Präsident und stellvertretenden SPÖ-Vorsitzender Peter Eder notwendig, um die Genossen doch noch in die Regierung in eine „Allianz für Salzburg“ zu führen. Was vollkommen offen ist: Was passiert, wenn es nicht zu der Dreier-Koalition kommt? Haslauer will scheinbar die Koalition mit der FPÖ allein nicht, weshalb er die Dreier-Variante versuchte. Auch Kronprinz Stefan Schnöll soll für eine ÖVP-FPÖ-Koalition nicht zur Verfügung stehen.